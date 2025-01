Filip Kołodziejski zielonogórski pływak zdobył trzy medale mistrzostw świata w pływaniu lodowym.

Od 2022 roku sięga po sukcesy na najważniejszych imprezach. We włoskim Molveno zdobył kolejne medale mistrzostw świata w lodowym pływaniu federacji IISA (International Ice Swimming Association). W zawodach we Włoszech wystartowało ponad 700 sportowców z 48 krajów. Rywalizowano na dystansach od 50 do 1000 m, w standardowych strojach pływackich, bez dodatkowej ochrony przed zimnem: