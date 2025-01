Polska, ani żaden inny kraj członkowski Unii Europejskiej, nie musi wpłacać całego swojego złota do Europejskiego Banku Centralnego, przystępując do strefy euro. Chodzi o kraje, które zamiast swojej waluty wprowadziły do obiegu banknoty europejskie.

Unijne kraje są zobowiązane do wpłaty części swoich rezerw. Zazwyczaj 15% tej kwoty wpłacana jest w złocie.

Te fakty przytaczamy po wypowiedzi jednego z naszych słuchaczy w programie Otwarty Mikrofon Radia Zachód:

Jak mówi Marcin Kostecki ze stowarzyszenia Demagog zajmującego się fact-chekingiem, czyli sprawdzaniem prawdziwości takich twierdzeń, nie jest to pierwsza tego typu wypowiedź:

Ostatnie dwa kraje, które weszły do strefy euro czyli Chorwacja i Litwa część rezerwy walutowej przekazały w złocie. Było to 15%.