Siatkarze Astry Nowa Sól pokonali na wyjeździe wicelidera I ligi, KPS Siedlce 3:1 w ramach 19. kolejki zmagań.

Nowosolanie weszli w mecz od wygranej do 21, po czym w drugim secie rozgromili gospodarzy 25:14. Trzecia partia padła już łupem KPS-u, który wygrał do 18, ale w czwartej odsłonie Astra nie pozwoliła na doprowadzenie do tie-breaka i zwyciężyła 25:23.

Tak spotkanie ocenia trener nowosolan, Konrad Cop:

W innym meczu 19. kolejki Olimpia Sulęcin uległa na wyjeździe drużynie REA BAS Białystok 0:3 w setach do 18, 19 i 22.