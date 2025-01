To rządy zjednoczonej prawicy rozpoczęły budowę Centrów Integracji Cudzoziemców. Projekt opracowano w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej już w latach 2017-2020. Pierwsze takie centra powstały w latach 2021-2023. Obecnie powstające ośrodki, to kontynuacja tego projektu i nie ma to związku z przyjętym w zeszłym roku w UE paktem migracyjnym.

To ustalenia stowarzyszenia Demagog w związku z wypowiedzią jednego z naszych słuchaczy w audycji Otwarty Mikrofon:

To nie pierwsza próba przypisania budowy Centrów rządowi Donalda Tuska. To Dominik Tarczyński z Prawa i Sprawiedliwości umieścił wypowiedź będącą manipulacją:

– „Wystarczył rok aby Tusk ogłosił otwarcie 49 centrów dla migrantów na które chce wydać 432 mln zł z naszych podatków. Ostrzegaliśmy.” – Napisał polityk i dodał, że na ich utworzenie przeznaczone zostaną 432 mln zł pochodzące z podatków.

Tym czasem całość kosztów programu, jest pokrywana ze środków europejskich.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z nowymi przepisami państwa członkowskie mają różne opcje na udzielanie innym państwom pomocy w sytuacji, gdy na teren UE przybędzie większa liczba migrantów. Może być to relokacja, czyli przyjęcie migrantów z innego państwa, a może być też to wsparcie finansowe, czy w postaci pracy służb i przekazania materiałów. Pakt migracyjny jeszcze w praktyce nie działa – państwa mają obecnie dwa lata na dostosowanie do niego swojego krajowego prawa.

źródło: https://demagog.org.pl/wypowiedzi/centra-integracji-cudzoziemcow-czyj-to-pomysl/