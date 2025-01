Rosną świadczenia dla stulatków. Zmiany dotyczą ponad 70-ciu lubuskich seniorów.

Od 1 stycznia 2025 r. osobom, które skończą 100 lat, przysługuje świadczenie honorowe na mocy ustawy. Zmieniła się też jego wysokość. Teraz to 6246,13 zł miesięcznie. Kwota ta będzie waloryzowana. Mówi rzecznika lubuskiego ZUS Agata Muchowska:

Do tej pory świadczenie przyznawane było w stałej wysokości, przyznana „honorowa emerytura” pozostawała niezmienna i była wypłacana do końca życia w tej samej kwocie. Teraz to się zmieni:

Zgodnie z nową ustawą świadczenie honorowe przysługuje osobom, które mają obywatelstwo polskie, skończyły 100 lat i mają prawo do emerytury lub renty. W takim przypadku świadczenie honorowe jest przyznawane z urzędu, tzn. nie trzeba składać wniosku.