Saneczkarki lodowe UKS Nowiny Wielkie Dominika Piwkowska i Nikola Domowicz nie będą mile wspominać ostatniego występu w zawodach Pucharu Świata na torze w łotewskiej Siguldzie.

W drugim ślizgu sobotniej rywalizacji kobiecych dwójek wywróciły się na, nomen omen, trzynastym wirażu i nie dojechały do mety. Dzień później, jadąc na ostatniej zmianie w sztafecie, wywróciły się dokładnie w tym samym miejscu, i choć zdołały postawić sanki na płozach to straciły prędkość i też nie dojechały do mety. Co ciekawe, w tych zawodach sklasyfikowano tylko 3 sztafety. Na trzeciej pozycji uplasowała się Ukraina, od której, do momentu upadku naszej dwójki, polska sztafeta miała lepsze międzyczasy.

Oba upadki wynikały z naszych błędów w górnej części toru, mówi Dominika Piwkowska.