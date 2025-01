Siatkarze Astry Nowa Sól po emocjonującym pięciosetowym boju pokonali na wyjeździe drużynę REA BAS Białystok 3:2. Było to spotkanie 17. kolejki I ligi.

Nowosolanie dwukrotnie wyrównywali stan meczu – najpierw przegrali 19:25, by drugiego seta zwyciężyć do 20. W trzeciej odsłonie znów górą byli gospodarze (25:18), ale Astra ponownie wróciła do gry i wynikiem 26:24 doprowadziła do tie-breaka. Decydująca partia również skończyła się grą na przewagi – nowosolska ekipa wygrała 16:14 i cały mecz 3:2.

Trener Konrad Cop nie kryje zadowolenia z postawy zespołu w trudnych momentach pojedynku: