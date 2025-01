Koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei AJP Gorzów Wlkp. wygrały z MB MB Zagłębiem Sosnowiec 96:66 w meczu 12 kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet.

Początek spotkania dla przyjezdnych, które prowadziły 4:0. Jak się okazało było to jedyne ich prowadzenie bo kolejne 8 punktów zdobyły miejscowe i szybko powiększyły przewagę do 12 punktów (19:7).

Druga kwarta była niemal na remis, bo w tej części gry sosnowiczanki zdołały odrobić 1 punkt. Z kolei na początku trzeciej kwarty zespół z Sosnowca szybko zbliżył się do miejscowych na 5 punktów (53:48 w 22 minucie). Jeszcze na 3,37 min. przed końcem tej kwarty było 63:57, ale do końca tej części gry gorzowianki zdobyły 15 punktów tracąc tylko 3 i do ostatniej kwarty przystępowały z przewagą 18 punktów i w ostatniej części spotkania kontrolowały wynik.

