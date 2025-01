Polskie Linie Lotnicze LOT nadal będą obsługiwać połączenie z Babimostu do Warszawy. Narodowy przewoźnik jako jedyny złożył ofertę przetargową.

Podobnie jak w minionym roku LOT zapewni sześć rotacji na tej trasie. Samolot z Babimostu odleci codziennie od poniedziałku do czwartku. W piątki będą dwa połączenia – rano i wieczorem. Z kolei połączenia z Warszawy do Babimostu będą realizowane od niedzieli do piątku. Są już w rozkładzie lotów. Ceny biletów zaczynają się od 156 zł.

Zgodnie z założeniami przetargi województwo lubuskie dopłaci do połączeń ponad 14 milionów złotych. Formalnie są to pieniądze za promocję regionu.

2 stycznia mija z kolei termin składania ofert na realizację połączeń do Londynu.