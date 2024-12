Astra Nowa Sól przegrała ostatni w 2024 roku mecz w I lidze siatkarzy.

Zespół Konrada Copa uległ na wyjeździe BBTS-owi Bielsko-Biała 2-3.

Pierwsze dwa sety nowosolanie bardzo wyraźnie przegrali – do 17 i 16. Potem nagle obudzili się i wygrali dwie kolejne partie – do 19 i 23 i doszło do tiebreaka.

W nim Astra prowadziła 8-6, ale końcówka należała do gospodarzy, którzy zwyciężyli 15-12 i wygrali całe spotkanie.

Trener Astry – Konrad Cop – powiedział Radiu Zachód po spotkaniu, że mimo porażki jest zadowolony, że jego zespół podniósł się po słabych dwóch pierwszych setach i walczył do końca.

Trener Cop ocenił też pierwszą część sezonu – na koniec roku Astra zajmuje w lidze 9 miejsce – 5 meczów wygrała, 10 przegrała, a zdobyła 18 punktów.