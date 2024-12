Święta to czas, który wielu z nas chce spędzić z bliskimi. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. Zdecydowana większość podopiecznych Domu Pomocy Społecznej z ulicy Walczaka w Gorzowie, także na czas świąt zostaje w placówce.

Pracownicy starają się jednak, by był to czas wyjątkowy. Wszystko rozpoczyna się wspólną wigilią – a potem jest świętowanie. Mówi dyrektor DPS nr 2 Elżbieta Nowak:

Świętowanie w gorzowskich DPS-ach rozpoczęło się już na kilka dni przed wigilią , gdy do podopiecznych zapukał Mikołaj z paczkami od mieszkańców. Był to już trzeci finał miejskiej akcji „Gorzowskie listy do Mikołaja”.