Świebodzińska grupa teatralna Spotkanie przygotowuje się do kolejnego musicalu. To grupa skupiająca nastoletnich aktorów, która co roku prezentuje miejscowej społeczności efekt swojej pracy. Przedstawienia powstają od podstaw. Temat spektakli to doświadczenia z młodzieży grupy teatralnej.

Jak mówi Małgorzata Sawiak, autorka scenariusza spektakl dzięki temu zawsze porusza aktualne i ważne dla nastolatków problemy:

Poza scenariuszem również stroje i muzyka tworzone są na potrzeby przedstawienia. Jak dodaje Małgorzata Sawiak, co roku muzyka jest inna:

Dodajmy, że grupa teatralna Spotkanie działa przy fundacji Przeciw temu czasowi