Koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei AJP przegrały w Arenie Gorzów z VBW Gdynia 77:81 w meczu 10 kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet.

Gorzowska drużyna tradycyjnie słabo weszła w mecz i już po kilku minutach zespól z Gdyni przejął inicjatywę. Przez długi czas miejscowe nie były w stanie zatrzymać Ruth Hebard i Stephanie Jones, które nie tylko trafiały do gorzowskiego kosza, ale zbierały piłki po niecelnych rzutach. W drugiej kwarcie gorzowskie koszykarki pokazały pełnie swoich umiejętności i na druga przerwę schodziły prowadząc różnicą 5 punktów. radość z prowadzenie trwała jednak krótko, bo już po minucie gry w trzeciej odsłonie na tablicy wyników pojawił się remis 38:38, a na końcu kwarty było już 56:51 dla VBW. Czwarta kwarta wyrównana, a nadzieje kibiców na zwycięstwo wzrosły gdy na 2,5 minuty przed końcem Diamond Miller trafiła za 3 punkty i było 77:75 dla gorzowskiej drużyny. Trener przyjezdnych poprosił o czas, po którym Barbora Wrzesiński doprowadziła do remisu, a chwilę później Stephanie Jones trafiła dwa rzuty wolne i było 79:77 dla przyjezdnych. Na 25 sekund przed zakończeniem meczu, sędzia odgwizdał faul w ataku Wiktorii Kuczyńskiej i nie mająca nic do stracenia Rebecca Mikulasikowa sfaulowała Hebard, a Amerykanka grająca w WBV dopełniła formalności trafiają oba rzuty wolne.

To był kolejny przegrany mecz, w którym rywalki zdominowały nas pod tablicami, mówili po meczu Wiktoria Kuczyńska oraz trener Dariusz Maciejewski

PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów – VBW Gdynia 77:81 (13:21, 25:12, 13:23, 26:25)

PolskaStrefaInwestycji Enea AJP: Diamond Miller 31, Elena Tsineke 16, Shatori Walker 11, Rebeka Mikulasikova 8, Wiktoria Kuczyńska 6, Gabriela Lebiecka 3, Emilia Kośla 2, Ewelina Śmiałek 0, Klaudia Gertchen 0.

VBW: Ruth Hebard 28, Stephanie Jones 21, Barbora Wrzesiński 8, Natalie Stoupalova 7, Anna Jakubiuk 4, Marissa Kastanek 4, Weronika Wesołowska 3, Karolina Ułan 3, Agata Gilmajster 3, Kamila Podgórna 0, Nikola Tomasik 0