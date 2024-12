130 tysięcy złotych. Taką wartość miały nielegalne urządzenia do gier, jakie zarekwirowali funkcjonariusze lubuskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Nielegalne gry hazardowe były organizowane w jednym z gorzowskich lokali.

– Do budynku weszli funkcjonariusze skarbówki i policjanci z komendy miejskiej policji w Gorzowie – mówi Ewa Markowicz z Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Urządzanie gier hazardowych poza kasynem bez wymaganej koncesji oraz nieuprawnione posiadanie automatów do gier jest zabronione. Grozi za to kara grzywny i kara pozbawienia wolności do 3 lat.