Koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei AJP Gorzów przegrały wygrały przed własną publicznością z KGHM BC Polkowice 64:75 w meczu 9 kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet.

Przeżywający problemy finansowe zespół z Polkowic przyjechał do Gorzowa w ośmioosobowym składzie. To jednak nie zmienia faktu, że jego siła opiera się na znakomitych Amerykankach Renii Davis i Emmie Cannon, które są wspierane przez Weronikę Gajdę. I to właśnie te zawodniczki robiły różnicę w pierwszej kwarcie, którą przyjezdne wygrały 25:7. W drugiej gorzowska drużyna nieco lepiej radziła sobie ze strefową obroną rywalek, ale zdołała odrobić tylko 3 punkty.

W trzeciej, kwarcie, podobnie jak w drugiej miejscowe odrobiły 3 punkty i do ostatniej części spotkania przystępowały ze stratą 12 punktów.

Gorzowianki walczyły, wygrały nawet IV kwartę 17:16, jednak nie zdołały odrobić strat. Tym samym polkowiczanki pozostają w tym sezonie niepokonane.