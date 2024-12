Siatkarze Astry Nowa Sól przegrali przed własną publicznością z Czarnymi Radom 2:3 w meczu 14. rundy PLS 1. ligi.

Nowosolanie wygrali pierwszego seta dość pewnie, do 18. W dwóch następnych partiach lepsi byli przyjezdni, kolejno do 13 i 20. W drugiej miejscowi wyszli jedynie na 2:1, a później kontrolę przejęli Czarni i zdominowali tę część. W trzecim secie od początku rysowała się przewaga gości i mimo tego, że nowosolanie zbliżyli się już na 17:19, to przegrali również tę partię, do 20. Czwarty set był bardzo wyrównany i po dobrej końcówce padł łupem Astry 25:21, zaś w tie-breaku „Koliberki” uległy radomianom po walce i nieznacznie, bo 13:15.