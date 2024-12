Z badania przeprowadzonego przez platformę ePsycholodzy.pl wynika, że 22 proc. Polaków okres świąteczny utożsamia nie tylko z radością, ale także ze zmęczeniem wynikającym z intensywnych przygotowań, takich jak gotowanie, zakupy czy poszukiwanie prezentów. Równie stresujące mogą być już same spotkania z rodziną. Wiąże się to z różnymi oczekiwaniami związanymi ze spędzaniem wolnego czasu. Jak przeżyć święta na własnych zasadach? I czy zawsze muszą być one „magiczne”? Gość: Robert Piela, psycholog.