W polskim systemie rejestracji ruszyły zapisy na Jubileusz Młodych w Rzymie (28 lipca–3 sierpnia). Zgłaszać się można do 31 marca – powiedział PAP dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Tomasz Koprianiuk. Oszacował, że w obchodach weźmie udział ok. 25 tys. młodych Polaków.

Jubileusz Zwyczajny Roku 2025 zostanie zainaugurowany 24 grudnia br. otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice Św. Piotra w Rzymie. Natomiast w diecezjach rozpocznie się on w niedzielę 29 grudnia. Będzie on przebiegał pod hasłem: „Pielgrzymi nadziei”.

W planie Jubileuszu Roku Świętego zaplanowano m.in. Spotkanie Młodych w Rzymie 2025, czyli Jubileusz Młodych 2025, który odbędzie się w dniach 28 lipca 2025 – 3 sierpnia 2025 w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie. Jest to jeden z 32 jubileuszy, które odbędą się w tym miejscu między 24 stycznia a 21 listopada 2025.

Zgodnie z decyzją Dykasterii ds. Ewangelizacji zapisu na Jubileusz dokonują Konferencje Episkopatów, w przypadku Polski biurem zapisującym na Jubileusz jest KBO ŚDM. W Polsce rejestracja rozpoczyna się 24 listopada i zakończy 31 marca 2025 r. – powiedział PAP dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Tomasz Koprianiuk.

– Szacujemy, że w wydarzeniu może wziąć udział ok. 25 tys. młodych Polaków. Zapewne wielu przyjedzie korzystając z propozycji turystycznych biur podróży. Niemniej zachęcamy do rejestracji w naszym systemie na stronie >>www.sdmpolska.pl<<. Grupy mogą zgłaszać nie tylko księża, ale również świeccy

– powiedział duchowny.

Poinformował, że Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM planuje zorganizować podczas Jubileuszu tzw. „Polski Rzym” na wzór „Polskiej Lizbony”. Przez trzy dni od 30 lipca do 2 sierpnia podczas paneli dyskusyjnych, spotkań – będziemy chcieli promować polską kulturę i naukę oraz zgromadzić młodzież z naszego kraju na wspólnej modlitwie i koncertach – powiedział ks. Koprianiuk. Jak dodał, jednorazowo w takim wydarzeniu może wziąć udział do pięciu tysięcy młodych.

Ks. Koprianiuk poinformował, że są trzy główne rodzaje pakietów: A, B i C, w zależności od czasu pobytu w Rzymie.

Pielgrzymi otrzymają specjalne pakiety, które zawierają: plecak, zakwaterowanie w Rzymie w dniach 28 lipca – 3 sierpnia, wyżywienie, ubezpieczenie OC oraz transport po mieście.

Całkowita kwota za pakiet musi wpłynąć na konto KBO ŚDM do 15 maja 2025 r. Pieniądze zostaną przekazane do Dykasterii ds. Ewangelizacji do 30 maja 2025 r. Dla każdej rezerwacji system rejestracji wygeneruje dokument płatniczy.