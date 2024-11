Dokładnie 32 lata temu powstało Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie. Powoływał je m.in. Augustyn Wiernicki, który kieruje nim do dzisiaj. Jak mówi, myślą przewodnią wówczas pchającą go do działania było niesienie dobroci.

– Robimy to nadal, tylko skala jest zdecydowanie większa – mówi Augustyn Wiernicki.

Jak dodaje Augustyn Wiernicki, choć jubileusz nie jest okrągły, to jednak ważny. – Każda taka rocznica pokazuje, jak wiele osób, które ze mną zaczynały, nadal niesie pomoc. Dziś jest to od 70. do nawet 100. osób.