Trwa walka Stali Gorzów o ustabilizowanie sytuacji finansowej klubu. Prezes Dariusz Wróbel niedawno ogłosił, że uregulował zobowiązania finansowe wobec zawodników, co zapewnia klubowi licencję na przyszły sezon. Stal wciąż musi spłacić resztę zadłużenia. Jak duże to zaległości? To wciąż jeszcze niewiadoma. Wyniki audytu mają być znane w tym tygodniu.

Tymczasem klub zaprezentował ceny przyszłorocznych karnetów i biletów. Kibice będą musieli wydać 135 złotych więcej za karnet niż w tym sezonie. Opinie kibiców są podzielone. Nie brakuje głosów zrozumienia trudnej sytuacji finansowej Stali Gorzów i akceptacji podwyżki, ale dominują głosy krytyczne mówiące o tym, że kupujący karnet nie ma korzyści finansowej w porównaniu z kupnem biletów na poszczególne spotkania. Klub odpowiada na zarzuty. Mówi Marta Karmelita marketing menadżer Stali Gorzów.

Jak się dowiedzieliśmy klub planuje również dodatkowe korzyści dla karnetowiczów, a informacje mają pojawić się niebawem.