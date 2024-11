Nadal bez zwycięstwa w rozgrywkach Tauron 1. Ligi są siatkarze Olimpii Sulęcin. Dziś we własnej hali sulęcinianie przegrali z SMS PZPS Spała 1:3 (22:25, 25:21, 22:25, 23:25).

Po zmianie trenera kibice Olimpii liczyli na przełamanie złej passy i pierwsze zwycięstwo swojego zespołu. Było to o tyle uzasadnione, że rywalami Olimpii byli zawodnicy SMS PZPS ze Spały, którzy do dzisiaj wygrali zaledwie jednego seta. Dzisiaj zwyciężyli w trzech i trzeba przyznać, że zasłużyli na zwycięstwo, a gospodarzom nie pomogła nawet zmiana na ławce trenerskiej i Łukasz Chajec po powrocie do tej roli rozpoczął pracę od przykrej i raczej niespodziewanej porażki.