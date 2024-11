Piłkarze Lechii Zielona Góra zremisowali u siebie 1:1 z Karkonoszami Jelenia Góra w meczu zamykającym 14. kolejkę III ligi.

Ze zdobytego punktu bardziej cieszyli się goście, choć to oni prowadzili do przerwy po golu Pawła Niemienionka z 12 minuty. Lechia miała natomiast znacznie więcej okazji bramkowych i w większości z nich brakowało odpowiedniego strzału. Jako jedyny do siatki trafił Przemysław Mycan, który w 56 minucie wyrównał stan meczu.

Więcej o meczu Lechii z Karkonoszami w poniedziałkowej „Dogrywce” w Radiu Zielona Góra (godz. 18:00).