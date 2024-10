Znamy laureatów konkursu „Europoszukiwacze” organizowanego przez samorząd województwa. Mieszkańcy mogli odwiedzić 60 ciekawych turystycznie inwestycji w naszym regionie, których modernizacja została sfinansowana z pieniędzy unijnych. A mowa o 41 miejscowościach w Lubuskiem.

Uczestnicy zabawy mieli za zadanie odwiedzić te inwestycje, a później rozwiązać przygotowane przez organizatora zadania. W wyzwaniu uczestniczyło ponad 3 tysiące osób. – Jestem mile zaskoczony frekwencją – mówi marszałek Marcin Jabłoński.

Dla tych, którzy dotarli do wszystkich atrakcji i udokumentowali swoją obecność na miejscu czekały nagrody: rower elektryczny, hulajnoga elektryczna oraz tablet. Trafiły one do rodziny Kuźmiczów z Rzepina.

Piotr Kużmicz odbierając nagrodę podkreślał, że była to znakomita przygoda i forma rekreacji. – Wiele unijnych inwestycji mile mnie zaskoczyło – dodał podczas konferencji.



Konkurs adresowany był także do miłośników dwóch kółek. W ten sposób lubuskie atrakcje zwiedziło 13 osób. Wśród nich Jarosław Żuliński.

Zabawa została zorganizowana z okazji dwudziestolecia obecności Polski w Unii Europejskiej.