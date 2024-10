Według naszych informacji Jakub Miśkowiak odwiedził wczoraj gorzowski klub i odbył rozmowę z nowym prezesem Dariuszem Wróblem. Efekty rozmów są nieznane, ale wiele wskazuje na to, że zawodnik nie podjął jeszcze decyzji co do swojej przynależności klubowej. Tym czasem, klub poszukuje następcę trenera Stanisława Chomskiego w tym kontekście pojawia się nazwisko było zawodnika Apatora Toruń Mirosława Kowalika.

Przypomnijmy trwa wyścig z czasem i gorzowski klub zbiera środki finansowe potrzebne do spłaty zobowiązań koniecznej do uzyskania licencji na przyszły sezon. Jutro spodziewana jest w tej sprawie konferencja prasowa prezesa klubu.