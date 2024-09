Jakub Orłowski z UKS Sztangiści Zielona Góra zajął pierwsze miejsce w kategorii 73 kg w XVII memoriale Kazimierza Borowiaka w Myśliborzu.

Zawody były sprawdzianem przed zbliżającymi się mistrzostwami Polski do lat 15 i 23. Wśród piętnastolatków wystartowali Bartosz Paczkowski (4 miejsce) i Mateusz Bania (6 miejsce), którzy już w sobotę udadzą się do dolnośląskiej Świdnicy na eliminacje do mistrzostw kraju. Drugi z młodzieżowców zielonogórskiego klubu Błażej Mańkowski uplasował się na trzecim miejscu i wraz z Jakubem Orłowskim ma zapewniony udział w finale młodzieżowych MP, które od 4 do 6 października. A jak swój występ w Myśliborzu ocenia Jakub Orłowski: