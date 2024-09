Stal Gorzów oficjalnie poinformowała, że Jakub Miśkowiak pozostanie żużlowcem tego klubu w sezonie 2025.

Dotychczasowa umowa z pochodzącym z Rawicza 23-latkiem wygasała w tym roku. Dla Miśkowiaka przyszły sezon będzie ostatnim w roli zawodnika U24.

Według naszych ustaleń oraz innych informacji medialnych Stal przedłuży umowę również z Norwegiem Mathiasem Pollestadem, jednocześnie wypożyczając go na przyszły sezon do występujących na zapleczu PGE Ekstraligi Wilków Krosno.

Przypomnijmy, że ważne umowy ze Stalą mają Anders Thomsen, Martin Vaculik, Szymon Woźniak, Oskar Fajfer i Oskar Paluch. Pojawiają się jednak doniesienia, że Stal chciałaby się rozstać z Woźniakiem a w jego miejsce ściągnąć Łotysza Andžejsa Lebedevsa, który szuka klubu w Ekstralidze po spadku Unii Leszno. W tej kwestii jest wiele znaków zapytania.

Wszystko na to wskazuje, że Stal nie zakontraktuje nowego juniora w miejsce tracącego ten status po tym sezonie Jakuba Stojanowskiego. Gorzowski klub był zainteresowany Damianem Ratajczakiem, który ma ostatecznie trafić z Unii Leszno na wypożyczenie do Falubazu Zielona Góra oraz innym leszczynianinem Antonim Menclem. W tym drugim przypadku dyrektor zarządzający Unii Sławomir Kryjom pisał na portalu „X”, że jego klub odrzucił propozycję wypożyczenia Mencla do Gorzowa. Drugim obok Palucha juniorem będzie zapewne ktoś z trójki Mikołaj Krok, Leon Szlegiel lub Oskar Chatłas.