Falubaz Zielona Góra poinformował, że w listopadzie podpisze dwuletni kontrakt z Leonem Madsenem! Duński żużlowiec spędził ostatnie siedem sezonów we Włókniarzu Częstochowa, a ta zmiana barw klubowych określana jest jako hit transferowy w PGE Ekstralidze!



Zdaniem Madsena, Falubaz to jeden z największych klubów żużlowych na świecie:





Wcześniej Duńczyk związany był m.in. z Unią Tarnów i WTS-em Wrocław. Jest on m.in. dwukrotnym Indywidualnym Wicemistrzem Świata (2019, 2022), trzykrotnym brązowym medalistą IMŚ (2020, 2021, 2023) oraz dwukrotnym Indywidualnym Mistrzem Europy (2018, 2022).



Wojciech Domagała, prezes Falubazu uważa, że pozyskanie Madsena to duży sukces całego zielonogórskiego środowiska żużlowego. – Wzmacnia nas zawodnik, który od lat gwarantuje jazdę na najwyższym poziomie. Dwuletnia współpraca świadczy o tym, że zawodnicy ze światowej czołówki nie tylko chcą reprezentować nasz klub, ale nam ufają i wiążą z nami dłuższą przyszłość. Leon idealnie wpisuje się w charakterystykę naszej drużyny i z pewnością się w niej odnajdzie jako ważne ogniwo. Dość szybko doszliśmy do porozumienia i w listopadzie, podczas okienka transferowego, Leon podpisze z naszym klubem kontrakt, obejmujący sezony 2025 i 2026 – powiedział włodarz.



Z kolei Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy Falubazu zaznacza, że Duńczyk jest żużlowcem ze światowej czołówki. – Współpraca z zawodnikiem, którego wyróżniają tak znaczące osiągnięcia, to dla nas wielka satysfakcja. Leon z pewnością wniesie do drużyny sporo pozytywów, a swoim doświadczeniem pomoże nam w walce o najwyższe cele. To zawodnik, na którego czekało też wielu kibiców. Teraz ich marzenie się spełnia – zauważył popularny „PePe” (obaj cytowani przez media klubowe).