Ta informacja była spodziewana – rewanżowy mecz półfinału żużlowej PGE Ekstraligi pomiędzy Betard Spartą Wrocław a ebut.pl Stalą Gorzów nie odbędzie się w piątek.

Powód to oczywiście sytuacja powodziowa w stolicy Dolnego Śląska (oraz całym regionie), gdzie wkrótce spodziewana jest fala kulminacyjna. Nowy termin to najbliższa niedziela, godzina 19:15. Jednak władze ekstraligi, licząc się, że i wówczas rozegranie meczu może być problematyczne, podały także termin rezerwowy. To środa, 25 września, godzina 19:00.