W I lidze siatkarzy, na inauguracje nowego sezonu Astra Nowa Sól przegrała we własnej hali z BBTS-em Bielsko-Biała 1:3.

W pierwszym secie przyjezdni zwyciężyli do 21. W drugim nowosolanie byli lepsi w stosunku 25:22. Kolejne dwie partie należały jednak do faworyzowanych bielszczan, kolejno do 21 i na przewagi do 26.

Spotkanie ocenia trener Astry, Konrad Cop: