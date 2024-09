W pierwszoligowych derbach piłkarzy ręcznych w Zielonej Górze – AZS UZ przegrał z Zewem Świebodzin 22:25.

Początek spotkania był bardzo dobry w wykonaniu zielonogórzan, którzy po 13 minutach i świetnej grze Kacpra Kierszniowskiego prowadzili 8:3. Jeszcze w 20 minucie AZS wygrywał 10:6, ale istotny wpływ na postawę akademików miała czerwona kartka jaką ujrzał Kacper Zyber. Doświadczeni gracze Zewu wykorzystali tę sytuację i doprowadzili po 30 minutach do remisu 10:10. W drugiej części spotkania inicjatywa należała do Zewu, ale w 46 minucie gospodarze doprowadzili do remisu 16:16. Świebodzinianie jednak znów zwarli szeregi i w końcówce meczu kontrolowali wynik, a w obu zespołach w głównych rolach wystąpili bramkarze: