Budynek socjalny przy ulicy Przyjaciół Żołnierza w Żaganiu prawdopodobnie zostanie wyburzony. Znany mieszkańcom jako „Matysiaki” obiekt jest zdewastowany. Do tej pory mieszkali tu ludzie z problemami alkoholowymi czy bezdomni.

Poprzednia władza w mieście chciała stworzyć w nim 24 lokale komunalne. – To nasz budynek wstydu, który wciąż straszy. Będę zmierzał do tego, aby go usunąć. Nie ma sensu inwestować w to miejsce – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

– Chcemy wykorzystać obiekt przy ulicy Miodowej na cele mieszkań komunalnych. Oczywiście zabezpieczymy również potrzeby socjalne osobom będącym w kryzysach – zaznacza włodarz miasta:

Dodajmy, że w budynku przy ulicy Przyjaciół Żołnierza nie ma obecnie prądu ani wody.