W pociągu relacji Warszawa – Berlin funkcjonariusze SG ze Świecka (Lubuskie) zatrzymali czworo Gwinejczyków, którzy nielegalnie przebywali w Polsce i próbowali wbrew przepisom przekroczyć granicę z Niemcami – poinformował we wtorek rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik.

„Kontrole dotyczące legalności pobytu obcokrajowców prowadzimy także w ruchu kolejowym. Ten przykład pokazuje, że nielegalni migranci także tą droga podróżują między krajami strefy Schengen” – dodał rzecznik.

Skontrolowali obywatele Gwinei nie mieli przy sobie dokumentów potwierdzających tożsamość oraz uprawniających ich do wjazdu i pobytu w Polsce. Ponadto, w rozmowie z funkcjonariuszami oświadczyli, że celem ich podróży był Berlin.

Za popełnione wykroczenie nielegalnego przekroczenia granicy cudzoziemców pouczono. Wszczęto wobec nich także postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania ich do powrotu do ojczyny. Do czasu wydania im nakazujących to decyzji, zostali umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Tego samego dnia, na tej samej trasie kolejowej, tyle, że w pociągu relacji Berlin – Warszawa, strażnicy graniczni zatrzymali obywatelką Republiki Południowej Afryki, która okazała funkcjonariuszom wydaną na jej dane, podrobioną polską kartę pobytu.

„Kobieta usłyszała zarzut posługiwania się podrobionym dokumentem i dobrowolnie poddała karze grzywny w wysokości 2 250 zł. Otrzymała także 2-letni zakaz wjazdu do państw strefy Schengen i została zobowiązana do wyjazdu do RPA w ciągu 10 dni” – dodał por. SG Biskupik.(PAP)