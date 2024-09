Falubaz Zielona Góra zakończył w niedzielę sezon w PGE Ekstralidze, zajął w niej 6 miejsce, a teraz nadchodzą zmiany w składzie zespołu prowadzone przez Piotra Prostasiewicza.

Klub na razie nie mówi oficjalnie, z kim się żegna, a kto przyjdzie do Falubazu na sezon 2025.

Jasne jest jednak, że nie będzie w Falubazie Krzysztofa Sadurskiego, odejdzie Jan Kvech, a poza Falubazem będą też bracia Pawliccy.

Jeden z nich – Piotr – potwierdził po II meczu z Motorem Lublin odejście z zielonogórskiego klubu, a to, co mówił świadczy o tym, że decyzja klubu o rozstaniu to dla niego niespodzianka.

Gryzie się w język, ale czuć żal wobec Falubazu, z którym – według słów żużlowca – miała byc umówiona jazda w kolejnym sezonie w plastronie z Myszką Miki na klatce piersiowej: