Żużlowcy ebut.pl Stali Gorzów pokonali Apator Toruń 51:39 w rewanżowym ćwierćfinale play off PGE Ekstraligi. W Toruniu gorzowianie zwyciężyli 48:42, zatem awansowali do półfinału. Weszli tam też torunianie jako tzw. „lucky looser”.

Stal przystąpiła do tego pojedynku bez kontuzjowanego Oskara Fajfera, którego zastąpił w składzie młody Czech Adam Bednar. Torunianie przyjechali z kolei bez kontuzjowanego Emila Sajfutdinowa, za którego trener Piotr Baron zastosował zastępstwo zawodnika.

Po I serii startów gorzowianie prowadzili 14:10. Pierwszy i czwarty wyścig zakończył się remisem, zaś w drugiej i trzeciej gonitwie miejscowi zwyciężyli po 4:2. Czteropunktowe prowadzenie Stali utrzymało się po II serii. Było 23:19 dla ludzi Stanisława Chomskiego. Ósmy wyścig po podwójne zwycięstwo gorzowskiej pary Thomsen Paluch, a następne dwie gonitwy zakończyły się podziałem punktów. Po dziesięciu biegach było 34:26 dla Stali.

W jedenastym biegu miał miejsce groźny upadek Wiktora Lamparta. Sędzia uznał winnym Szymona Woźniaka i wykluczył go z powtórki. W powtórce lepsi byli goście, którzy wygrali 4:2. Kolejne dwie gonitwy jednak dla gorzowian, trzynastą gonitwę para Miśkowiak-Thomsen wygrała podwójnie. Wówczas było 45:33 dla ekipy Chomskiego, a to oznaczało że gorzowianie wygrali ten dwumecz i zameldowali się w półfinale. W innym ćwierćfinale GKM Grudziądz drugi raz przegrał ze Spartą Wrocław, tym razem 41:49, a w dwumeczu 81:99. Grudziądzanie zakończyli już sezon, a do półfinału jako „szczęśliwy przegrany” awansowali torunianie.

Punkty dla Stali: Szymon Woźniak 8, Jakub Miśkowiak 7+1, Martin Vaculik 9+1, Adam Bednar 1, Anders Thomsen 13+1, Oskar Paluch 11+2, Jakub Stojanowski 2.

Dla Apatora: Patryk Dudek 17 (7), Paweł Przedpełski 1+1, Wiktor Lampart 2, Emil Sajfutduinow ZZ, Robert Lambert 15 (7), Krzysztof Lewandowski 3+1, Antoni Kawczyński 0, Anders Rowe 1.