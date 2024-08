Wildcats Rugby Góra Kalwaria z kilkoma zawodnikami Watahy RC Zielona Góra w składzie zostali Mistrzami Polski Rugby League w odmianie trzynastoosobowej. W finale Wildcats pokonali Sroki Łódź 34:12.

Dla zielonogórzan to element przygotowań do nowego sezonu w I lidze. Decydujące spotkanie ocenia jego uczestnik, na co dzień grający trener Watahy, Paweł Prokopowicz:

Wataha RC zainauguruje rozgrywki I ligi w sobotę, 7 września, wyjazdowym meczem ze RK Spartą Jarocin. Tydzień później zielonogórzanie podejmą RC Legię Warszawa.