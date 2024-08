Siatkarze pierwszoligowej drużyny Olimpii Sulęcin pokonali we własnej hali niemiecką drużynę Netzhoppers 4:0.

Zwycięstwo cieszy, ale najważniejsze jest to, że zawodnicy potrafią pokazać w warunkach meczowych to co wypracują na treningach, mówi trener Marcin Kryś.