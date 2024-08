Słubiccy policjanci proszą o pomoc w identyfikacji ofiary potrącenia. Doszło do niego we wtorek na drodze K31 relacji Słubice – Drzecin. W wyniku tego zdarzenia poszkodowany trafił do szpitala. Funkcjonariusze apelują by, osoby, które rozpoznają mężczyznę poinformowały o tym słubicką komendę. Policjanci czekają przez cała dobę pod numerami 47 79 23 211, 47 79 23 212. Można również skontaktować się z numerem alarmowym 112

O szczegółach starszy aspirant Ewa Murmyło – rzeczniczka słubickich policjantów:

Tatuaż jest w kształcie okręgu przypominającego ostrze piły tarczowej, w środku zaś przypomina chiński symbol Yin i yang.