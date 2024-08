4-letni Ignaś z Gliwic, 13 letni Kacper z Ostrołęki i 3 letnia Emilka z Siedlec. Ich cierpienie rozgrywało się w ostatnich tygodniach, w czterech ścianach domu. Trudno, niektórym przychodzi powiedzieć, na czym to dobro dziecka polega. Dlaczego czasem rodzice, którzy powinni dawać dzieciom miłość i bezpieczny dom, porzucają je i krzywdzą.

Rafał, Heniu, Julcia, Daria, Nicola, Oktawian to tylko niektórzy mali bohaterowie, niechciani, poniewierani, pozbawiani godności. Jak potoczyły się ich losy?

Telefony zaufania dla dzieci i młodzieży 2024. Gdzie otrzymasz pomoc?

116 111 to darmowy, anonimowy telefon zaufania prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Dzieci i nastolatki mogą zgłaszać dowolny problem m.in. kwestie związane ze szkołą, domem, relacjami, przemocą fizyczną lub seksualną, zdrowiem psychicznym, nadużywaniem alkoholu przez rodzica. Linia działa całodobowo, 7 dni w tygodniu. W razie zgłoszenia sytuacji zagrażającej życiu dziecka, pracownicy linii podejmują interwencję.

800 12 12 12 – kolejny, darmowy i całodobowy numer telefonu zaufania to linia Rzecznika Praw Dziecka. Pracownicy linii mogą udzielić ogólnej porady, skierować do specjalisty lub podjąć interwencję. W wybrane dni przy telefonie w godz. od 9:00 do 14:00 dyżurują specjaliści:

Przemoc w rodzinie, szkole, interwencje

800 120 226 – bezpłatna linia policji ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Specjaliści przyjmują zgłoszenia przemocy w rodzinie (uruchomienie procedury Niebieskiej Karty), podejmują interwencje i doradzają w sytuacjach kryzysowych. Telefon działa od pon. do pt. w godz. 9:30-15:30.

22 668 70 00 – całodobowa Poradnia Telefoniczna Niebieskiej Linii, przeznaczona m.in. do zgłaszania przemocy domowej.

116 000 – telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka.

800 100 100 – bezpłatna linia dla rodziców i nauczycieli szukających wsparcia w przypadku przeciwdziałania przemocy wobec dzieci (cyberprzemoc, przemoc w szkole, substancje psychoaktywne). Linia czynna pn.-pt. w godz. 12:00-15:00.

22 425 98 48 – Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna, pon.-pt. 17:00-20:00, sob. 15:00-17:00.