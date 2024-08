W swoim czwartym meczu w tym sezonie Lechia Zielona Góra zmierzy się w środę ze Stalą Brzeg.

To zespół, który po rocznej przerwie powrócił do III ligi, ale startu sezonu nie może zaliczyć do udanych. Po trzech kolejkach ma bowiem zero punktów w dorobku. W efekcie dzień przed meczem z Lechią Stal zwolniła trenera Pawła Schmidta, którego miejsce zajął Zbigniew Smółka – przed laty szkoleniowiec Arki Nowa Sól czy klubów ekstraklasowych i pierwszoligowych.

Lechia natomiast sezon zaczęła dobrze, choć w ubiegłą sobotę tylko zremisowała w Słubicach z Polonią 2:2. O podrażnieniu po tym remisie oraz drużynie z Brzegu mówi stoper Lechii, Rafał Ostrowski:

Początek środowego meczu o godzinie 18:00 na stadionie przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze.