Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedłużyła termin składania wniosków o wsparcie dla młodych rolników.

Pierwotny termin minął 16 sierpnia. Teraz, decyzją Ministerstwa Rolnictwa, wnioski będzie można jednak składać do poniedziałku, 2 września.

– Zależy nam, aby jak najwięcej młodych rolników mogło skorzystać z tego wsparcia, stąd też wydłużenie tego terminu o dwa tygodnie – mówi Leszek Kaźmierczak-Piwko, zastępca dyrektora lubuskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

Pieniądze w ramach programu wsparcia dla młodych rolników można przeznaczyć m.in. na budowę czy remonty pomieszczeń użytkowych, zakup nieruchomości rolnych, a także nowych maszyn i pojazdów.

Jak zaznacza Leszek Kaźmierczak-Piwko, wysokość dotacji wyniesie w tym roku 200 tys. złotych i wypłacana będzie w dwóch ratach:

Dodajmy, że w tym roku na wsparcie młodych rolników Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma do dyspozycji ponad 800 mln złotych. Do tej pory w całym kraju po pieniądze z tej puli sięgnęło ok. tysiąca rolników. W województwie lubuskim liczba złożonych wniosków jest jednak niewielka, bo są to zaledwie 24 wnioski.