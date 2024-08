Piłkarze Polonii Słubice przegrali na inaugurację sezonu III ligi z LKS-em Goczałkowice 1:4.

Goście już w 12 minucie po przewrotce Nikolasa Wróblewskiego prowadzili 1:0, a w 24 minucie po rzucie karnym za sprawą Krzysztofa Kiklaisza prowadzili 2:0. W 37 minucie było już 3:0, gdy Grzegorza Gibkiego – bramkarza Polonii pokonał Michał Nadolski. Po zmianie stron kibice Polonii zobaczyli inny zespół. Gospodarze atakowali i mieli kilka dogodnych sytuacji, by zdobyć gola. Udało się to w 66 minucie Jakubowi Świdrowi, ale riposta gości była natychmiastowa, bo po raz czwarty do bramki Polonii trafił Michał Nadolski:

Foto: Robert Gorbat (Gazeta Lubuska)