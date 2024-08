Marek Stachowiak z Gorzowa i Grzegorz Zapytowski z Kłodawy uzyskali awans do sierpniowego finału Sobotniego Konkursu Sportowego. Szanse na zdobycie kolejnych nominacji: 10, 17 i 24 sierpnia, a finał w ostatnią sobotę miesiąca.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (3.08):

1. Na których Igrzyskach Olimpijskich wystąpił pięcioboista Marek Bajan?

A. Monachium 1972, B. Montreal 1976, B. Moskwa 1980

Odp. B – Moskwa 1980. W rywalizacji indywidualnej pięcioboistów 18. miejsce, a w rywalizacji drużynowej (wraz z Janem Olesińskim i Januszem Peciakiem) wywalczył 4. miejsce.

2. W wieku 89 lat zmarł Józef Szmidt, mistrz olimpijski w trójskoku z 1960 i 1964 roku, były rekordzista świata, dwukrotny złoty medalista mistrzostw Europy. Ile wynosił ustanowiony przez Niego rekord świata?

A. 17,03 m, B. 17.04 m, C. 17,05 m

Odp. 17,03

3. Ile razy i na których Igrzyskach wystąpił tenisista stołowy Lucjan Błaszczyk?

A. 2, B. 3, C. 4

Odp. 4 – Występy w grze pojedynczej i podwójnej na Igrzyskach Olimpijskich w: Atlancie w 1996, Sydney 2000 w Atenach w 2004 i w Pekinie w 2008 roku.

4. Który z jeźdźców drzonkowskiego klubu wystąpił na Igrzyskach w Barcelonie 1992 w WKKW?

A. Stanisław Jasiński, B. Bogusław Jarecki, C. Arkadiusz Bachur

Odp. Arkadiusz Bachur zajął 50 miejsce indywidualnie na koniu Chutor. Polska drużyna (partnerami byli: Jacek Krukowski, Bogusław Jarecki, Piotr Piasecki) została sklasyfikowana na 9. miejscu.

5. Szermierz z lubuskim rodowodem, który wystartował na Igrzyskach w Seulu 1988, gdzie w turnieju indywidualnym zajął 29. miejsce, a drużynowo był piąty.

A. Leszek Bandach, B. Sławomir Nawrocki, C. Adam Bandach

Odp. Leszek Bandach.

6. Carlos Alcaraz wygrał tenisowy turniej na Wimbledonie i obronił tytuł wywalczony przed rokiem. W niedzielnym finale hiszpański tenisista pokonał Serba Novaka Djokovica 6:2, 6:2, 7:6 (7-4). Który to jego wielkoszlemowy triumf w karierze?

A. 2, B. 3, C. 4

Odp. Jego czwarty wielkoszlemowy triumf w karierze.

7. Kto został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Walii?

A. Rob Page, B. Ryan Giggs, C. Craig Bellamy.

Odp. Craig Bellamy. Umowa została zawarta na cztery lata. 44-latek zastąpił na tym stanowisku Roba Page’a. Bellamy jako piłkarz występował w Manchesterze City, Liverpoolu i Newcastle United.

8. Gdzie odbyły się w naszym województwie mecze piłkarskich reprezentacji Polski i Szwajcarii do lat 15?

A. W Gorzowie i Międzyrzeczu B. W Szprotawie i Żarach C. W Dobiegniewie i w Strzelcach Krajeńskich

Odp. W Szprotawie i w Żarach.

9. Która z polskich strzelczyń uzyskała podczas olimpijskiego turnieju kwalifikacyjnego w Rio de Janeiro prawo startu w Igrzyskach w Paryżu?

A. Natalia Kochańska B. Aleksandra Pietruk C. Klaudia Breś

Odp. Aleksandra Pietruk zajęła 4. miejsce w karabinie z trzech postaw. Wcześniej kwalifikacje do igrzysk w Paryżu uzyskali: Tomasz Bartnik i Natalia Kochańska w karabinie na 50 m trzy postawy, Klaudia Breś w pistolecie sportowym oraz Maciej Kowalewicz i Julia Piotrowska w karabinie pneumatycznym na 10 metrów.

10. Drużynowa wicemistrzyni świata, indywidualna i drużynowa medalistka mistrzostw Europy, czterokrotna mistrzyni i wielokrotna medalistka mistrzostw Polski w strzelectwie to:

A. Julita Macur B. Bożena Taysner C. Irena Wierzbowska-Młotkowska

Odp. Irena Wierzbowska-Młotkowska.

11. Ilu zawodników Startu Zielona Góra uzyskało kwalifikacje na Igrzyska Paraolimpijskie w Paryżu?

A. 5 B. 6. C. 7

Odp. 5 – Tenisiści stołowi: Piotr Grudzień, Igor Misztal i Tomasz Jakimczuk, strzelec Szymon Sowiński i parakajakarz Mateusz Surwiło.

12. Ilu koszykarzy związanych z Zastalem Zielona Góra znalazło się w kadrze reprezentacji Polski 3×3 na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu?

A. 2, B.3, C. 4

Odp. 3 – W stolicy Francji Polskę reprezentują: Filip Matczak, Michał Sokołowski i Przemysław Zamojski.

13. Kto wygrał tegoroczny wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone?

A. Lewis Hamilton, B. Max Verstappen, C. Lando Norris.

Odp. Lewis Hamilton z Mercedesa wygrał na torze Silverstone wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii, dwunastą rundę mistrzostw świata Formuły 1. Dla słynnego Brytyjczyka to 104. zwycięstwo w karierze, ale pierwsze od grudnia 2021 roku. Hamilton wyprzedził Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla i innego Brytyjczyka Lando Norrisa z McLarena.

14. Który męski zespół awansował do siatkarskiej Plusligi?

A. MKS Będzin B. BBTS Bielsko-Biała C. Avia Świdnik

Odp. Siatkarze MKS-u Będzin. W finałowym meczu 1. ligi MKS pokonał BBTS Bielsko-Biała 3:0 i w rywalizacji do trzech zwycięstw triumfował 3-0. Dla drużyny z Będzina to powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej po 3 latach przerwy.