W Podmoklach Wielkich trwa piknik rodzinny „Bezpieczne wakacje”. Organizatorzy przygotowali dla mieszkańców wiele atrakcji, w tym pogadanki i pokazy edukacyjne na temat bezpieczeństwa.

Chcemy uświadomić naszych mieszkańców w kwestii bezpiecznego spędzania wakacji, a przy tym zintegrować się i dobrze razem bawić – mówi Weronika Kandulska, przewodniczą rady sołeckiej z Podmokli Wielkich:

W organizację pikniku włączyły się także władze gminy.

– Chcemy wspierać wszystkie inicjatywy mieszkańców i społeczników – mówi Zbigniew Woziński, burmistrz gminy Babimost:

Podczas pikniku można także zarejestrować się do bazy dawców szpiku.

– Życie to najcenniejszy dar i zachęcamy do tego wszystkich – mówi Justyna Knefel-Pirsch, wolontariuszka DKMS.

– Potrzeba niewiele żeby zostać bohaterem – dodaje:

Mieszkańcy mogą także spróbować swoich sił w zmaganiach i zabawach przygotowanych przez lokalnych strażaków ochotników.

– Chcemy w ten sposób pokazać mieszkańcom jakie zagrożenia czekają na nich w domu i na drogach – mówi Adam Cholewa, prezes OSP Podmokle Wielkie:

Duże zainteresowanie wśród uczestników wzbudził symulator dachowania.

Jak mówi Sebastian Sitek, urządzenie to nie służy do zabawy, tylko do edukacji:

Mieszkańcy licznie pojawili się na pikniku.

– Jest dużo atrakcji dla dzieci i dorosłych, idealna opcja na spędzenie niedzieli – podkreślają:

Organizatorami wydarzenia są: gmina Babimost, sołectwo Podmokle Wielkie, koło gospodyń wiejskich oraz klub sportowy Jedność Podmokle.