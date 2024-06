O północy rozpoczęła się cisza wyborcza. W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej, zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Polacy pójdą do urn jutro. Głosowanie rozpocznie się o godzinie 7.00 i potrwa do 21.00.

Jak mówi Anna Korzeniewska – Miszczuk, komisarz wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim, do lokalu wyborczego należy zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem, który pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuścić go do głosowania.

Głosujemy w tym samym miejscu, gdzie głosowaliśmy podczas wyborów samorządowych i parlamentarnych.

Miejsce głosowania można sprawdzić m.in. w Centralnym Rejestrze Wyborców, poprzez stronę gov.pl.

Po zakończeniu głosowania, liczenie głosów odbywa się dwuetapowo. Każdy komitet musi uzyskać próg wyborczy, który wynosi 5 procent.

W drugim etapie liczone są głosy oddane w danym okręgu. Lubuszanie głosują wspólnie z mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego. – Ilość uzyskanych mandatów zależy od frekwencji – dodaje komisarz.

Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.