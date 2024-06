Od dziś do niedzieli około 350 milionów Europejczyków będzie wybierać 720 posłów do parlamentu europejskiego . W Polsce wybieramy 53 eurodeputowanych. Jakie obowiązują zasady głosowania wyjaśnimy to w dzisiejszej audycji, a naszym ekspertem jest Anna Korzeniewska-Miszczuk, komisarz wyborczy w Gorzowie Wlkp.