Do brutalnego pobicia nastolatki doszło kilka dni temu w Poznaniu; w czwartek (6 czerwca) policjanci zatrzymali 15- i 16-latkę podejrzewane o atak. „Żadna z osób, która była świadkiem tego zdarzenia, w żaden sposób nie zareagowała” – podkreślił nadkom. Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.

Do brutalnego pobicia nastolatki doszło 1 czerwca. Po kilku dniach nagranie, na którym widać, jak dwie młode osoby atakują, kopią i biją nastolatkę pojawił się w mediach społecznościowych.

– Policjanci z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto w momencie, kiedy zobaczyli to nagranie, które krążyło w internecie, a które przedstawia pobicie nastolatki z 1 czerwca u zbiegu ulic Wrocławska/Krakowska w Poznaniu, od razu zajęli się tą sprawą

– podkreślił w czwartek (6 czerwca) nadkom. Maciej Święcichowski z zespołu prasowego wielkopolskiej policji.

Dodał, że policjanci ustalili tożsamość pokrzywdzonej. Poinformował, że w czwartek nastolatka przyszła ze swoją mamą na komisariat i złożyła oficjalne zawiadomienie o tym zdarzeniu. Nastolatka została także skierowana do Zakładu Medycyny Sądowej na obdukcję.

W czwartek przed południem policjanci poinformowali o zatrzymaniu jednej z podejrzewanych nastolatek, która miała dopuścić się tego pobicia – to 16-latka. Święcichowski informował wówczas, że policjantom znana jest także tożsamość drugiej z podejrzewanych o atak nastolatek. Wskazał jednak, że ze względu na jej stan zdrowia „czynności z nią jeszcze nie zostały wykonane”.

W czwartek po południu policja poinformowała o zatrzymaniu drugiej z podejrzewanych nastolatek – 15-latki.

Święcichowski podkreślił, że obie są podejrzewane o popełnienie czynu karalnego, o pobicie.

– Całość materiału dowodowego, również z obdukcją, wyjaśnieniami, zeznaniami, trafi do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, który będzie podejmował decyzję o dalszym losie tych dwóch nastolatek, które miały dopuścić się tego pobicia

– powiedział.

Nieletnie zostały przewiezione do Policyjnej Izby Dziecka.

– Na uwagę zwraca również fakt, że żadna z osób, która była świadkiem tego zdarzenia, w żaden sposób nie zareagowała, co również mogło mieć wpływ na to, jak całe to zdarzenie przebiegało