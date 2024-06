Czy spadek trzeba przyjąć? Czy można go odrzucić? Czym grozi jazda na „podwójnym gazie”? Co to jest najem okazjonalny lub jak skorzystać z mediacji? To kwestie, z którymi wiele osób nie potrafi poradzić sobie samodzielnie. Na pomoc przychodzi Stowarzyszenie CIVIS SUM, które prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej / obywatelskiej i mediacji dla mieszkańców województwa lubuskiego.

Stowarzyszenie udziela bezpłatnych porad prawnych od 20 lat.

– Środki na funkcjonowanie naszych punktów doradztwa pozyskujemy z różnych źródeł: unijnych, norweskich, rządowych i samorządowych – mówi koordynatorka zadania Anna Kurp:

W 2016 roku w Polsce funkcjonuje ustawowy system nieodpłatnej pomocy prawnej.

– Takie punkty doradztwa znajdują się w każdym powiecie – podkreśla koordynatorka:

Aby skorzystać z bezpłatnych porad prawnych należy się wcześniej zapisać.

– Można to zrobić internetowo lub telefonicznie, to zależy od danego punktu i miasta – dodaje Anna Kurp:

Zakres spraw, z którymi można udać się do punktu bezpłatnych porad prawnych jest bardzo szeroki:

Wykaz punktów świadczących bezpłatne porady prawne znajdują się na stronie www.zapisy-np.ms.gov.pl. Z porad może skorzystać osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Przed uzyskaniem świadczenia należy wypełnić stosowne oświadczenie, które otrzymać można na miejscu u prawnika.