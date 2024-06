W województwie lubuskim trwa pilotażowy program badania stóp dzieci i młodzieży. Z porad specjalistów skorzystało ponad tysiąc dzieci. Świadczenia realizowane są bezpłatnie w Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ulicy Jarzębinowej w Żaganiu. Pacjenci przyjeżdżają na konsultacje m.in z Zielonej Góry i Gorzowa.

Jak mówi Joanna Branicka, rzeczniczka lubuskiego oddziału NFZ w Zielonej Górze badania prowadzone są komputerowo i manualnie. Fizjoterapia obejmuje 10 spotkań i zabiegów z pacjentem. Specjaliści zalecają także ćwiczenia do domu.

Do programu można zgłaszać się z dzieckiem bez skierowania. Pacjenci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń.

Program jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 5. do 16. roku życia i będzie realizowany do 2025 roku.