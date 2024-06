Kampania wyborcza na ostatniej prostej. Do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zachęcała dziś w Zielonej Górze Elżbieta Anna Polak.

Posłanka i kandydatka Koalicji Obywatelskiej do europarlamentu argumentowała, że są to bardzo ważne wybory. Przywołała też badania, z których wynika, że Polacy są największymi euroentuzjastami.

Kampanię Elżbiety Polak wsparł dziś w Zielonej Górze prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Do udziału w wyborach namawiał też prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski.

Wybory do europarlamentu w Polsce odbędą się w najbliższą niedzielę. Głosować będzie można w tych samych lokalach, w których odbywały się kwietniowe wybory samorządowe. Będą one czynne od godziny 7 do 21.