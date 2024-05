Swoje święto obchodzi dziś Bocian Biały. Na jego widok w gnieździe czy na łąkach mimowolnie się uśmiechamy, bo wówczas wiemy, że nastała wiosna. Od dawna w ludowych przekazach bocian kojarzy się z narodzinami dziecka i dobrej nowiny. Warto przy tej okazji podkreślić, że jest to ptak chroniony.

Bociek jest również symbolem wpisującym się w sielski krajobraz Polski. Ocenia się, że około 50 tysięcy par tych ptaków przylatuje do nas co roku z dalekiej Afryki. Co ciekawe odwiedzają te same gniazda. Jak mówi Michał Szczepaniak zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Lipinki na początku lipca odbędzie się liczenie bocianów. – Pozwoli to ocenić ekspertom jak przedstawia się dalszy los tych ptaków – zaznacza lipinecki leśnik: